شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافأة للجنة مكافحة العدوى ببورسعيد لجهودهم في تعميم المعايير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، وذلك على هامش الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي تم إطلاقه بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل الإجتماع، أشاد الدكتور أحمد السبكي بالمجهودات المبذولة من أعضاء مجلس الإدارة والفرق المعلومة لها في الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة بذل مزيد من الجهد في المرحلة المهمة القادمة خاصة مع الإستعداد لافتتاح مراحل جديدة من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وخلال الاجتماع وافق أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على مقترح الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بصرف مكافأة للجنة مكافحة العدوى بمحافظة بورسعيد، نظرًا لجهودهم الملموسة في تعميم كافة المعايير الوقائية ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد والبالغ عددها ٣١ وحدة ومركز إضافة إلى ٨ مستشفيات.

كما أنه خلال الاجتماع تم عرض نتائج اجتماع مجلس الإدارة السابق، حيث بدأ الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بعرض بنود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٢٥٧) لسنة ٢٠٢٠، والخاص بنقل الأصول العلاجية بمحافظة الأقصر وعددها ٢٧ منشأة طبية بالمحافظة، إضافة إلى نقل الأصول بالمرحلة الثانية بمحافظة بورسعيد.

فيما وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر للدكتور إبراهيم فخر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس لجنة حصر الأصول بمحافظة الأقصر، مشيدًا بدور اللجنة في نقل الأصول وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وبفكرة تشكيل لجنة متحركة لاستلام الأصول والتي تجوب كل مناحي محافظة الأقصر لتسريع إجراءات استلام الأصول تنفيذًا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع عرض موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تغيير مسمي مستشفى التضامن والمبرة ببورسعيد لتصبح مجمع الشفاء الطبي، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم (دار صحة المراة) بدلًا من مستشفى النساء والولادة ببورسعيد.

كما تم عرض نتائج أعمال لجان الموارد البشرية فيما يخص إعلان أعمال الوظائف القيادية والإشرافية لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والذي بناء عليه تم التقدم لـ ٢٠ وظيفة قيادية وإشرافية من خلال ٥٥٠ سيرة ذاتية مرفقة بأكواد الإعلان والتي تم نشرها بجريدة الأهرام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦، وبعد الإطلاع عليهم وفحصهم تم قبول ٢٣٢ سيرة ذاتية، وتم إجراء المقابلات الشخصية لهم على مدار ٣ أيام بفرع الهيئة الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويومين بمحافظة الأقصر.

ولفتت د.مروة أغا، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية عن الاستفادة من كل المتقدمين وتسكينهم على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وكفائتهم، لتحقيق الاستفادة القصوى من كل القوى البشرية بما يحقق الارتقاء بالهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارهم أهم أصول الهيئة وحجر الزاوية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك باعتبار الاستثمار في القوى البشرية يسهم في تحقيق الإنجازات لأنهم صناع الإنجاز.

فيما استعرض الدكتور جمال رطبة المستشار المالي للهيئة المقترح النهائي للائحة تسعير الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تم إعدادها من خلال لجنة التسعير التي تم إعدادها بالتعاون مع الدكتور فريد محرم الخبير الإقتصادي وعضو مجلس إدارة الهيئة، واستنادًا على لائحات تسعير تتوافق مع طبيعة عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتكون واقعية وتتوافق مع المريض المصري وتتناسب مع احتياجاتهم دون أي مغالاة في الأسعار.

فيما وجه الدكتور أحمد السبكي بعرض لائحة الأسعار على لجنة مشتركة مكونة من هيئتي «التأمين الصحي الشامل، هيئة التأمين الصحي»، لمناقشتها معهم والاستفادة من خبراتهم في هذا الموضوع مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية لا تعمل بمعزل عن الآخرين ولا عن شركائنا داخل المنظومة، لأن هدفنا الأسمى هو الوصول لأعلى جودة في تقديم الخدمة الصحية وبأقل مساهمة من المواطن، لافتًا أن هامش الربح بموجب لائحة التسعير الجديدة يتراوح من ٥- ١٥%.

وكشف السبكي عن خطاب شكر مرسل من سفارة دولة زامبيا لتعزيز العلاقات بين التأمين الصحي الشامل والمنظومة الصحية في بلادهم، مطالبين بنقل تجربة التأمين الصحي الشامل ونقل مستوى الخدمات المميزة لبلادهم، لافتًا إلى ظهور مفهوم جديد بداخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد وهو مفهوم (الوافدين للعلاج)، حيث تردد على منشآت الهيئة الصحية بمحافظة بورسعيد وافدين من دول السودان والسعودية على المستوى العربي ودولتي نيجيريا وزامبيا على المستوى الإفريقي.

وأشار إلى أن هذا الخطاب جاء بناء على زيارة وفد قنصلي من سفارة زامبيا لمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، أشاد خلالها بالجهود الحثيثة لإنجاح منظومة التأمين الشامل، لافتين إلى تميز الخدمة الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بكل ما تملكه من تقنيات وأجهزة حديثة إلى جانب الأطباء المميزين اللذين يتمتعون بأعلى درجة من الكفاءة والمهارة داخلها.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها، وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية.