شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يدعم قسم العزل بالمستشفى العام بـ10 أجهزة تنفس صناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بدعم قسم العزل بمستشفى السويس العام بعدد 10 أجهزة تنفس صناعي وعدد 20 مونيتور. يأتي هذا في إطار تواصل الاستعدادات والإجراءات لمواجهة كوفيد 19 وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لمصابي كورونا ورفع القدرة الاستيعابية للقسم. من جانبه، تقدم الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، وكل العاملين بالصحة بالشكر والتقدير لمحافظ السويس على ما يقدمه من دعم غير مسبوق للقطاع الطبي بالمحافظة في شتى المجالات، حسبما قال بيان الصحة، معربين عن امتنانهم لما يقدمه من أجل صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

الوضع في مصر

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تعافي 102,268

وفيات 6,596

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