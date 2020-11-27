توافد أعضاء مستقبل وطن على نادي السيدة زينب استعدادا لتكريم فريقي " كرة القدم والكاراتيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

توافد قبل قليل أعضاء مستقبل وطن، على نادي الحزب للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي يتم تنظيمها، بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وتقام الاحتفالية لتكريم أعضاء فرق، كرة القدم، الكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما سيتم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم، وكرة القدم النسائية، كرة الصالات "الخماسي"، قطاع الناشئين، افتتاح ملاعب كرة القدم، مجمع الإسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءتها.

وتشهد الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية.

وقام منظمي الاحتفالية بتوزيع كمامات على الضيوف وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى فرضتها أزمة فيروس كورونا، وحرص الأعضاء على اصطحاب أبنائهم إلى النادى لمشاهدة البرامج الترفيهية التى سيتم عرضها خلال الحفل .