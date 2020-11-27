"هيروين وشابو وبانجو".. الداخلية تلاحق تجار الكيف بـ 3 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديريات الأمن حملات أمنية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام، مبلغ مالي هاتف محمول، سلاح أبيض، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية.

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدري" الهيروين – الشابو" – مبلغ مالي – ميزان – 2 هاتف محمول).. بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه وثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، وضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس، وضبط (كمية من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة (10 أشخاص) بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.