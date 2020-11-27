"خطف وضرب وتصوير".. تفاصيل انتقام صاحب ورشة من عامل في القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس مصاب بكدمات) بتضرره من (صاحب ورشة تنجيد- كائنة بدائرة القسم) لقيامه باستدراجه للورشة ملكه بدعوى إنهاء خلافات مالية بينهما، وفور وصوله فوجىء بآخرين صحبته تعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها ثم اصطحبوه عنوة داخل سيارة " أجرة " واحتجزوه داخل شقة بمحافظة القليوبية، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، وتصويره باستخدام هاتف محمول، وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه.

أسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن صحة الواقعة، وتوصلت الجهود إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع (6 أشخاص)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمل المجني عليه بالورشة ملكه وقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل الورشة فخطط للانتقام منه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين عقب استدراجه للورشة والتعد عليه بالضرب مُحدثين إصابته المنوه عنها واصطحابه داخل سيارة "أجرة" ملك أحدهم واحتجازه داخل الشقة المُشار إليها، وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط (10 إيصالات أمانة على بياض "مُذيلين بتوقيع وبصمة المجني عليه"، هاتف محمول ويحوي مقطع فيديو للمجني عليه، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.