شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج بالمجان لـ 1360 مواطنًا بمركز الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتبين من التقرير الذي عرضه د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية عبداللطيف يوسف مركز الفشن على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مكونة من 9 عيادات في تخصصات (الباطنة،الأطفال والجراحةوالعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة)، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على1362مواطنا، ومعمل دم 108، ومعمل طفيليات 40، وحالات الأشعة 26، وعدد 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، و22 موجات فوق صوتية، فيما تم تحويل عدد 37 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لعدد 113 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا،ا لسعار- أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية)، والأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية، وكـل من: الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.