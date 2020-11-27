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إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقريتين بمركز ديرمواس في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة على رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بقرى دلجا وبني حرام واسمو العروس، أسفرت عن ازالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٨ قيراط و١٤ سهم، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة بقري بني حرام.

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