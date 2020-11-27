شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة تكثيف حملات الإزالة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية، حفاظاً على الرقعة الزراعية من التأكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي.

من جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، حملة لإزالة سور مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة الصغري التابعة للوحدة المحلية بالاخيوة، بمساحة 60 متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، كما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بحمله لإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بمساحة 100 متر، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحضور نائبى رئيس المركز، ورئيس الوحدة المحلية ببردين، وتم إزالة حالة تعدي على مساحة 500 متر، عبارة عن صاج وأعمدة حديد سهلة الفك والتركيب، كما توجهت الحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بعزبة السلاوي التابعة لقرية بردين بمساحة 500 متر وتم تطبيق القانون على المخالفين.