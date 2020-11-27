شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: توزيع 7832 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلمت إدارة المخازن بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الخدمات والوافدين وباقي طلاب الانتظام بالصف الأول الثانوي بإجمالي ٧٨٣٢ جهاز. وقال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أنه وجه بإنهاء كافة إجراءات التفعيل للأجهزة وتسليمها للطلاب. وأشار إلى أن كافة أجهزة المديرية تعمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم للدراسة . الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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