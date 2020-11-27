شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إجمالي طلبات التصالح 114 ألفا و714 طلبا بالمراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح قد بلغ 114 ألف و714 طلبا، وذلك بعد أن تقدم أمس الخميس، 297 مواطنا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، منوها عن استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقي الطلبات شهرا إضافياً لتنتهي في 30 نوفمبر الشهر الجاري.

ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.