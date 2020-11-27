شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «100 مليون صحة» من أمام مساجد شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، بتخصيص نقاط فحص المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) أمام المساجد الكبري بشمال سيناء.

وأكدت الدكتورة انتصار سري، منسق عام المبادرة، على الإقبال الجماهيري على نقاط الفحص أم المساجد، بهدف الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة.

أكدت على المتابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين أمام المساجد يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

أشارت سري إلى أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء انطلقت 18 سبتمبر الماضي في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك في المبادرة مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.