شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الحقوقي حافظ أبو سعدة إلى مقابر العائلة بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيعت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الحقوقى الراحل حافظ أبوسعدة، المحامى بالنقض، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من مسجد حسين صدقى بالمعادى.
أدى صلاة الجنازة على الحقوقى الراحل، عصام شيحة، علاء شلبي، محمد عبدالنعيم، ومحمد عثمان، وأسرته وعدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
واتجه جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر الراحة، بطريق العين السخنة بالقاهرة الجديدة .
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