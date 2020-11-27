شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالعلا»: هناك من يسعي لإفساد البطولة الأفريقية بشحن الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، جماهير الناديين الأهلي والزمالك بضرورة التحلي بالروح الرياضية وعدم الانسياق وراء بعض الأصوات التي تحض على العنف والكراهية قبيل انطلاق مباراة القرن في البطولة الإفريقية.

قال النائب في بيان أصدره اليوم: هناك من يسعى لإفساد البطولة بشحن جماهير الناديين الكبيرين، بهدف تخريب العلاقات بين أبناء الوطن، مشيرا إلى أن الفرحة في النهاية ستكون مصرية خالصة.

وأضاف أبوالعلا، أنه أياً كان الفائز بالبطولة الأفريقية يجب ألا تفسد حالة الود بين مشجعي الفريقين، مشددا على ضرورة أن تخرج البطولة في أفضل أشكالها من حيث التنظيم والروح الرياضية.

تابع عضو مجلس النواب: خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمصر هو أفضل انتصار لكل المصريين، مطالبا الجميع بضرورة إعلاء القيم الرياضية في تقبل الفوز والهزيمة، «ففي النهاية لابد أن نشيد بمجهود الفريقين طوال فترة البطولة فكان انتصارهم الحقيقي أنهم جعلوا تلك القمة الأفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد فيصبح النهائي مصري خالص».