شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إصابة الحكم الرابع لنهائى القرن بكورونا.. ونور الدين بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تغطية كاملة للساعات ما قبل مباراة الأهلى والزمالك في نهائي أفريقيا، فضلا عن تقارير فنية واقتصادية وسياسية متنوعة

الحكومة تكذب شائعة إخفاء المستشفيات أعداد وفيات كورونا الحقيقية

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس.

وكان المركز قد نفى ما تردد من أنباء بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحا استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس.

إصابة الحكم الرابع فى قمة الزمالك والأهلى بكورونا

أصيب الحكم الرابع الزامبى ‏جانى سيكازوى فى مباراة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم بفيروس كورونا، ليختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين كحكم رابع فى اللقاء، بسبب ضيق الوقت لاستدعاء حكم آخر، ليستعين اتحاد الكرة الأفريقي بالدولي نور الدين صاحب الخبرة الدولية الكبيرة.

وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط يفتتحون مساجد الصفا والرحمة والنخيل.. صور

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر، والتي تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

مباراة الأهلى والزمالك.. ماذا قالت الصحف العربية عن قمة نهائى أفريقيا

تتجه فى التاسعة من مساء اليوم أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائى القرن مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية باستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من استاد برج العرب بسبب الأمطار.





دقيقة حداد على مارادونا فى مباراة الزمالك والأهلى بنهائى القرن

استقر مسئولو الاتحاد الأفريقى على الوقوف دقيقة حداد على رحيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وذلك خلال مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى القرن الأفريقى بدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وهي المرة الأولي التي يتواجه فيها فريقين من دولة واحدة في نهائي دورى أبطال أفريقيا.





شركات الحديد تعلن زيادة أسعارها 500 جنيه للطن للمرة الثانية خلال أسبوع

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذة الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنية للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.





زينب عبداللاه تكتب: لقاء حرم الرئيس.. كثير من الحب قليل من السياسة.. السيدة انتصار السيسي ابتعدت عن الرسميات فاقتربت من القلوب.. شرحت صفات زعيم مصر ببساطة وصدق.. وعكست صورة ذكية ومثقفة لسيدة مصر الأولى

مشاعر كثيرة شعر بها الملايين الذين تابعوا أول حوار للسيدة انتصار السيسى والذى أجرته صاحبة السعادة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فمع الدقائق الأولى للبرنامج شعر الكثيرون بجسور محبة عميقة تمتد بينهم وبين حرم الرئيس، تلك السيدة التى تشبه سيدات مصر فى كل البيوت وتحمل فيض حب ومشاعر وصدق لا يحتاج لدليل، سوى أن تنظر لعينيها وتلمس حنان كلماتها وبساطتها وتلقائيتها التى ابتعدت عن الرسميات فاقترب من القلوب، لقاء صادق كاشف مفعم بالمشاعر يغنى عن مئات الخطب واللقاءات والبروتوكولات الرسمية، تتحدث فيه زوجة عن زوجها وأبنائها وأحفادها وأسرتها ووطنها.





إبراهيم نور الدين حكما رابعا فى مباراة الزمالك والأهلى بنهائى أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع فى مباراة نهائى القرن الأفريقى التى تجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، وأخطر الاتحاد الأفريقى، مسئولو اتحاد الكرة باختيار الدولي نور الدين وتم إخطاره بالتواجد في الملعب.





وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تشهدان خطبة الجمعة داخل مسجد الرحمة برأس البر.. صور

تحضر بعد قليل، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط، خطبة الجمعة من داخل حجرة إمام المسجد، حيث يلقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى مسجد الرحمة برأس البر بمحافظة دمياط، حيث تخصص الوزارة الخطبة عن موضوع الهجرة غير الشرعية .





الأرصاد تتوقع غدا أمطارا متوسطة على الإسكندرية ومطروح والصغرى بالعاصمة 14

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.