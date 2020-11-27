شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 58 رحلة دولية وداخلية لنقل 6600 راكب إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 58 رحلة دولية، غدا السبت، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن رحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تونس، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوجا، أبوظبي، الخرطوم، لندن، باريس، مدريد، عمان، ميلانو، دبي، البحرين، موسكو، اسطنبول، جنيف، الشارقة، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، بودابيست، فرانكفورت، أثينا، فيينا، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6600 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .