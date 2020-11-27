شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي القبطي يعرض فيلما يوثق أعمال المكتبة المركزية البابوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي شهدها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للعرض الخاص للفيلم التسجيلي "المكتبة البابوية المركزية"، وذلك بالمركز الثقافي القبطي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لحضور الحفل، كما حضر أيضا أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وعدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة ونخبة من الأدباء والمفكرين وعدد من أحبار الكنيسة.

تضمن الحفل إلى جانب الفيلم، الذي يوثق للمكتبة الباباوية التي تم تجهيزها في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عرضا آخر بمناسبة العيد الثامن لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني وكلمة لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام واختتم بكلمة قداسة البابا.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني تبنى فكرة تجهيز المكتبة المركزية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، كأكبر مكتبة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وافتتحها في نوفمبر ٢٠١٩ ضمن فعاليات سيمينار المجمع المقدس.



جانب من الاحتفال

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال

رئيس الوزراء أناب وزيرة الثقافة لحضور الحفل