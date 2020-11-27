شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدى وزيرة الهجرة كتيب "نتعايش باحترام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة دمياط والتى تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة.

استهلت الندوة بترحيب من الدكتورة منال عوض بالوزراء، مشيرة إلى أهمية إلقاء الضوء على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما وجهت الشكر لوزير الأوقاف على جهد إنشاء 31 مسجدًا خلال شهرين، وقالت: "هذا إعمار لبيوت الله"، مشيدة بدور الوعاظ والأئمة فى توجيه الشباب للقيم والأخلاق.

وفى كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تحية تقدير إلى أهالى دمياط، لافتة إلى أن مشهد اليوم صورة جميلة من مصر، وعبرت عن سعادتها فى مشاركة وزير الأوقاف افتتاحات للمساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكذلك حضور فضيلة الإمام الأكبر افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية، موضحة أن هذه هى القيم المصرية الأصيلة.

وأشادت وزيرة الهجرة بمبادرة وزارة الأوقاف "نتعايش باحترام"، لافتة إلى أن الشعب المصرى بطبعه متدين، يذكر اسم الله فى كل كلماته، وهو ما يضيف أهمية كبرى لمبادرة التعاون بين وزارتى الأوقاف والهجرة فى توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية من الجانب الديني.

وأشارت الوزيرة إلى الرسائل التى أطلقتها السيدة انتصار السيسى فى حوارها التلفزيونى يوم أمس الخميس، والتى تعد أيقونة للسيدة المصرية التى تجمع أسرتها وتنشئها على القيم والأخلاق والمثل وأيضا على الكفاح وأن طريق الحياة ليس سهلا، وما أبرزه حوارها من قيم الاجتهاد وأن نضع نصب أعيننا ضرورة التحلى بهذه القيم وتنشئة أبنائنا عليها، داعية الأئمة والدعاة إلى الإشادة بدور الأم، فالمرأة هى التى تزرع المحبة والرضا وقيم العمل والسعى لأسرتها وحمايتهم من المخاطرة بأرواحهم فى سبيل أمل غير حقيقى وغير واقعي.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بأن رسائل اليوم دليل على عظمة مصر الرائدة فى التعايش والتسامح من خلال الأذان فى مساجدها والأجراس فى كنائسها، ولابد للشباب أن يحافظوا على نعمة هذا الوطن الذى منحنا الله إياه.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى أن الروح المصرية المتفردة التى تظهر اليوم تمثل قيم التعايش واحترام متبادل وتقدير متبادل بين سماحة الأديان التى تظهر الروح والقيم المصرية التى ندر أن توجد فى أى مكان آخر.

وقدم وزير الأوقاف التحية والتقدير لوزيرة الهجرة ومحافظ دمياط على جهدهم الوطني، وللدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن الدولة المصرية بما قدمته من نقلة نوعية ومشروعات قومية استطاعت أن تحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وبمبادرة وزارة الهجرة استطاعت أن تحول ما كان يعرف بمراكب الموت إلى مراكب النجاة.

ولفت الوزير إلى أن خطبة اليوم الجمعة فى شتى بقاع المحروسة فى كل المحافظات ستتحدث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، بما يلفت الانتباه لمخاطرها وضرورة التعاون للتصدى لها، وأهمية مبادرة التوعية التى تشارك فيها وزارة الأوقاف دعما لجهود وزارة الهجرة وإنفاذا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، وربط الوزير بين تلك الحملة وحملة الانتباه إلى الحملات الإلكترونية لتشويه الحقائق.

كما أهدى وزير الأوقاف إلى وزيرة الهجرة كتيب "نتعايش باحترام"، والذى يظهر معنى جلوسنا على مائدة واحدة من منطق المواطنة والتعاون والقيم.

من جهته، أشاد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بدور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، منوها إلى أن من أهم مقاصد الشريعة الحفاظ على الحياة، ودعا الأئمة إلى الاهتمام بتوعية الشباب بمخاطر الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، موضحا أنها غير شرعية وغير قانونية، وأن المهاجر غير الشرعى لا هو صاحب مكان ولا هو ضيف، مشيرا إلى أن الهجرة الشرعية فيها حفظ البدن والنفس والمبادئ، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء وأن يحفظ لها مكانتها.

وشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم يشهد الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمرانى برأس البر، ويلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.

كما يتم أيضًا افتتاح مسجدى الصفا والرحمة برأس البر وجميعها مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية، وساهمت وزارة الأوقاف فى توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها فى إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.







