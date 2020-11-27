شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: هناك دولا ترعى الإرهاب وتستقطب الشباب بدعوى فرص العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بمسجد الرحمة برأس البر بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.‬

وتشهد خطبة الجمعة من داخل حجرة إمام المسجد ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط، حيث تخصص الوزارة الخطبة عن موضوع الهجرة غير الشرعية .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته بخطبة الجمعة، أن الهجرة غير الشرعية قد تؤدى إلى الهلاك المحقق للأنفس، وان الحفاظ على النفس من المقاصد السامية التى أجمعت عليها جميع الأديان السماوية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الشاب الذى يلجأ للهجرة غير الشرعية عقابه كعقاب قتل النفس فهو يخاطر بنفسة فى سفينة متهالكة تؤدى به إلى الهلاك، قائلا :"إن كان الموت قتلا للنفس فسيكون عقاب من يفعل ذلك عسيرا" .

وأكد وزير الأوقاف أن حرمة الدول كحرمة البيوت لا يجوز دخول أى دولة إلا بإذن وفق الضوابط وبإذن السلطات المختصة التى تضع تلك الضوابط .

ووجه وزيرة الأوقاف تحذير خاص لأى شاب يمكن أن يفكر فى الهجرة غير الشرعية، قائلا :"هناك بعض الدول المعروفة التى ترعى الإرهاب تستقطب الشباب تحت دعوى فرص العمل وتدفع بهم للجماعات الإرهابية".

وأكد جمعة ، أن الدولة المصرية فى السنوات الماضية أقامت مشروعات كبرى توفر فرص عمل للشباب ، حيث استطاعت الدولة المصرية أن تحول مراكب الموت إلى مراكب النجاة ، موجها بمزيد من الجهد والعمل والإتقان فلابد أن نعمل بقوة ووطنية على تشجيع المنتج الوطنى بيع وشراء واستخدام وتجارة.

وكان وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط، شهدا صباح اليوم، الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم شهدا الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر.

كما تم أيضًا افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر، وجميعهم مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.