شكرا لقرائتكم خبر عن أحد الفائزين بجائزة أفضل علماء العالم يؤكد اكتشاف نباتات تقضى على مرض القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف الدكتور أيمن معوض لـ"الخليج 365"، أنه تم اختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم متخصصا فى مجال علم الأورام، موضحا أن أبحاثه تخصصت فى دراسة الإضرابات الفسيولوجية فى الجسم واستهداف طرق علاجية واستراتيجية جديدة.

وأوضح أن أبحاثه لم تقتصر على أمراض الأورام ولكن أيضا أمراض القلب والشرايين والأمراض المزمنة، مؤكدا أن أبحاثه شارك فيها باحثون من جامعة بنى سويف وجامعات مصرية، بالإضافة إلى باحثين عمل معهم فى جامعات ببريطانيا وبرلين وميونيخ.

وأكد الدكتور أيمن معوض، أن أبحاثة اهتمت باستخدام استراتيجيات جديدة لعلاج الـأمراض كاستيرايجيات استخدام شبيهات الكهيبروترات واستخدام مجموعة من مركبات مستخلصة من نباتات وطحالب البيئة المصرية لعلاج سرطان الكبد والقولون والالتهابات المزمنة وأمراض السكر .

وذكر الدكتور أيمن معوض: نبحث عن علاجات رخيصة الثمن وتكون متواجدة فى البيئة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى.