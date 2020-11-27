8 مرشحون يتنافسون على منصب عميد المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة كشف الأسماء النهائية للمرشحين لمنصب عميد المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، حيث يتنافس 8 مرشحون على المنصب.

وضمت قائمة المرشحين الدكتور وليد توفيق يونس محمد، والدكتور حلمى السيد حسن، والدكتور طارق فهمى عبد العزيز الوكيل، والدكتور أسامة فكرى أحمد، والدكتور هشام إمام محمود، والدكتورة جالة محمود عبد الشافى العزب، والدكتور محمود محمد صابر البسيونى والدكتور أحمد أسعد خليل.

وتضمنت شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية و4 بيانات حالة وظيفية من الكلية و4 صور من بطاقة الرقم القومى السارية، و2 صورة شخصية حديثة.

وأشار قرار فتح باب الترشح إلى أن تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون القطاع بمكتب رئيس الجامعة.