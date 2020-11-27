شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بالمحافظات حتى الخميس.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 28 نوفمبر 2020 إلى الخميس 03 ديسمبر 2020 . - يوم السبت 28 نوفمبر 2020 السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - السلوم ) أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) - يوم الأحد 24 نوفمبر 2020 : لا يوجد أمطار - يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( مطروح- السلوم ) - يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020: السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- رشيد - بلطيم - السلوم - بورسعيد - العريش - رفح . الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) - يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 : السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- رشيد بلطيم - السلوم ) أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح ) . الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) يوم الخميس 03 ديسمبر 2020 : لا يوجد أمطار وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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