الانتشار يبدأ في الخامسة.. تفاصيل خطة الداخلية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدأت أجهزة الأمن عن تنفيذ خطة تأمين مباراة كرة القدم بين نادي الأهلي والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.

وشملت الخطة تأمين ملعب المباراة، ودخول اللاعبين، والمقصورة الرئيسية والجماهير، وتشمل الثلاثة الأبواب الخارجية للإستاد لدخول الحضور.

وتنتشر القوات بمحيط إستاد القاهرة، منذ الساعة الخامسة مساءً لتأمين توافد الحضور من مجلس إدارة الفريقين، ودخول الحافلات التي تقل الفريقين قبل انطلاق المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين مقر إقامته وتحركاته من الفندق للإستاد .

وتقوم الأجهزة الأمنية بعمل إجراءات حاسمة وصارمة بمحيط الاستاد، لمنع دخول أي مخالفات مع الحضور، خاصة الألعاب النارية والليزر واللافتات المسيئة، وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على العرس الرياضي المصري الخالص.

ويساعد رجال الأمن الحضور في الوصول لأماكن جلوسهم قبل انطلاق المباراة بوقت كاف، حيث يغلق بعدها أبواب الاستاد ويمنع دخول أي أحد، لحين الانتهاء من المباراة.

وتستمر عملية التأمين لما بعد المباراة، حيث يجري تأمين مراحل التكريم وتسليم الكأس للفريق الفائز، وتسليم باقي الجوائز وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة الحضور وضمان عدم تعرضهم لأية مخاطر.

وينتشر رجال الأمن في كل أرجاء الاستاد قبل المباراة بساعات كافية، مع التواجد بمحيط الأبواب التي يدخل منها الضيوف، وسوف تتعامل اجهزة الأمن بكل حزم وحسم مع الخارجين، وسوف يعرض نفسه للمسألة في حالة عدم الالتزام بالتعليمات.