شكوى كيدية وراء اتهام شرطي بالتعدي بالسب والقذف على مواطن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات استغاثة مواطن بشأن اتهام شرطي بالتعدي بالسب والقذف في الإسكندرية. رصدت المتابعة الأمنية نشر شكوى عبر موقع "فيس بوك" لشخص مقيم بمحافظة البحيرة ضد فرد شرطة يعمل بالإسكندرية زاعماً قيامه بسبه وقذفه والتعدي عليه ببلاغات كيدية مستغلاً وظيفته. وبالفحص تبين كيدية الشكوى لوجود خلافات بين المذكور والمشكو في حقه بسبب خلافات الجيرة. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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