شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ظهور لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبوق الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت إدارة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عدد من التعليمات والنصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع، ومن بينها كيفية التعامل في حالة ظهور لمبة التلاعب في العداد.

وأشارت الإدارة إلى أن هناك عدد من الأسباب التي تجعل لمبة التلاعب تومض من آن لآخر أهمها، وجود تداخل في وصلات الكهرباء في البيت (جرس أو فون مشترك على أكثر من دور، ماتور مياه مشترك فيكون الأرضي رابط على أكثر من عداد أي أن الكهرباء اللي تدخل إلى العداد لا تتساوى مع التيار الذي يخرج منه «تيار غير متزن».

أما في حالة لمبة التلاعب منورة وفصل العداد يتم التواصل مع شركة الكهرباء لإرسال فني ليقوم بإعادة توصيل العداد وغالبية أسباب الفصل يكون بسبب نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، ويقوم الفني بإعادة الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي ثم يُفعل الفني الكارت لوقف لمبة التلاعب مع الاحتفاظ بالرصيد.

وأضافت الإدارة أنه أحيانا تظهر لمبة صفراء مكتوب عليها تلاعب لا سيما أن هذه الظاهرة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة بسبب حل أو فك غطاء العداد «روزته»، وتظهر رساله بكمبيوتر الشحن «حالة غطاء مفتوح».

أما في حالة عمل لمبة نبضة فهي تمثل لمبة الاستهلاك بتختلف معدل النبضات من عداد لآخر فهناك عدادات ٨٠٠ أو ١٠٠٠ أو ١٦٠٠ أو ٣٢٠٠ نبضة لكل ١ كيلو وات وفي حالة إستمرار تشغيل النبضات مع فصل فيش كل أجهزة المنزل بما فيهم شواحن هواتف المحمول يعني أن هناك تسريب كهرباء ويجب استدعاء فني صيانة متخصص في مجال الكهرباء.