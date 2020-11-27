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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 80 حالة إزالة فورية للإشغالات بمنوف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن تحرير عدد (38) حالة مضبوطات متنوعة و(27) محضر إشغال.
كما تم تنفيذ عدد (80) حالة إزالة فورية بنطاق المركز والمدينة بشوارع بورسعيد والجيش والجلاء وأحمد عرابي ومنطقة الحصوة وطريق برهيم، وكذا إزالة عدد (٢) كشك عشوائى بالمخالفة للقانون، وتم رفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتنبيه بعدم وضعها مرة أخرى.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.
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