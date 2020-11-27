شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تشهدان خطبة الجمعة داخل مسجد الرحمة برأس البر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحضر بعد قليل، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط، خطبة الجمعة من داخل حجرة إمام المسجد، حيث يلقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى مسجد الرحمة برأس البر بمحافظة دمياط، حيث تخصص الوزارة الخطبة عن موضوع الهجرة غير الشرعية .

ويلقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.

وشهد وزيرا الأوقاف والهجرة ومحافظ دمياط الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية المخصصة للأئمة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ثم شهدا الوزراء افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمرانى برأس البر.

كما تم أيضًا افتتاح مسجدى الصفا والرحمة برأس البر، وجميعهم مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف فى توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها فى إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.