شكرا لقرائتكم خبر عن نشر خدمات أمنية ومرورية بمحيط استاد القاهرة قبل بدء نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من تواجد الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى استاد القاهرة قبل انطلاق المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية نادى الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.

كما نشرت الأجهزة الأمنية، عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى رفع شرطة المرافق كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين.

كما رفعت الأجهزة الأمنية، الاستنفار الأمنى المكثف استعدادا لتأمين اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية، ناديي الزمالك والأهلي في نهائي أبطال إفريقيا، كما يجرى خبراء المفرقعات أعمال التمشيط الدوري للمحيط الداخلي والخارجي للاستاد، بالاستعانة بالكلاب البوليسية فضلًا عن تمركز وحدات من قوات الحماية المدنية داخل وخارج الإستاد للتعامل مع أي طوارئ.

كما عززت مديرية الامن، من انتشار خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وتسيير دوريات أمنية متحركة بكل الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات، فضلا عن نشر عدد من المجموعات القتالية التابعة لقطاع الأمن المركزي بنقاط حاكمة حول الاستاد.