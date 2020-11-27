شكرا لقرائتكم خبر عن «القوي العاملة»: تعيين 1187 شاباً بينهم 6 من أصحاب الهمم بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1187 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل ، فضلاً عن إستخراج 2822 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال الوزير إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى ، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحي المبارك لـ 4249 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2 مليون و 124 ألفاً و 500 جنيه .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي ، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.