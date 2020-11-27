شكرا لقرائتكم خبر عن البروفة النهائية لمخرجي مباراة القرن من استاد القاهرة بحضور رئيسة التليفزيون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم التليفزيون المصري، استعداداته مساء أمس، لنقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي والمعروفة ب«نهائي القرن»، وذلك من داخل ملعب المباراة.

وأجرى فريق عمل المباراة برئاسة مخرج المباراة إبراهيم مبارك، البروفة النهائية من استاد القاهرة مساء أمس، استعدادا لنقل وإخراج المباراة، حيث يضم فريق العمل بجانب إبراهيم مبارك كلا من وليد فاروق وأحمد سعيد وقطب رجب وهشام محمد حسن وشادي طاهر، بالإضافة إلى طاقم المصورين.

بدورها، توجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون لاستاد القاهرة، لمتابعة آخر الاستعدادات، وكان بصحبتها محمد إبراهيم الجوهري مدير عام البرامج الرياضية بالتليفزيون، حيث تفقدت «نائلة» سيارات البث والإذاعة الخارجية ووحدات الإخراج والكاميرات، واطمأنت لتوافر كافة التجهيزات للخروج بالمباراة بأعلى مستوى.

ووفقًا لتوجيهات حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفرت الهيئة الوطنية للإعلام كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث، وكاميرات درون، لنقل صورة من الجو وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز لامتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية.

وأكد زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن بعيدا عن التعصب والإثارة وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة مساء اليوم على قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك تحت شعار لا للتعصب.

فريق إخراج نهائي القرن

فريق إخراج نهائي القرن

فريق إخراج نهائي القرن

فريق إخراج نهائي القرن

فريق إخراج نهائي القرن

فريق إخراج نهائي القرن

فريق إخراج نهائي القرن