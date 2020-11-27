تحت شعار «نبذ التعصب».. ملكات جمال السياحة والبيئة يوجهن رسالة لقطبي الكرة المصرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت ملكات السياحة والبيئة رسالة خاصة إلى قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وذلك أثناء المشاركة في فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات التى يستضيفها أحد منتجعات الغردقة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر، بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة. وحرصت ملكات الجمال علي التقاط صورة تحمل علم مصر وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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