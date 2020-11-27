شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية بقرية نجع الوحدة بمركز الطود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن تنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بقرية نجع الوحدة بمركز الطود جنوب الأقصر، وذلك يومي السبت والأحد الموافق ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار اعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأفاد الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة مخصصة للكشف على كافه الامراض في تخصصات العظام والجلدية والباطنه والجراحه والانف والاذن والاطفال والنساء والاسنان على ان يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات واعداد التقارير اللازمة من قبل الاخصائيين.