شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فرنسية تجرى رفعا طبوغرافيا لـ 3500 قطعة أثرية وفنار قديم بـ«قايتباى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب فهمى، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، إن بعثة فرنسية تابعة لمركز الدراسات السكندرية، برئاسة الدكتورة مارديو مونيكا، تستكمل أعمال المسح البحري والتصوير ثلاثى الأبعاد المعروف بـ3D والرفع الطبوغرافي للموقع الموجود أمام قلعة قايتباي بمنطقة الأنفوشى.

وأوضح «فهمى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن البعثة بدأت أعمالها في الموقع منذ أوائل التسعينيات، وتستكمل موسمها الحالى في الأنفوشى من خلال توثيق ومسح بحرى للموقع بالكامل ليكون متاحاً للسائحين وراغبى التعرف على الحضارة المصرية القديمة من دون النزول إلى أعماق البحر ومشاهدة الآثار من خلال تقنية الفيديو للتعرف عليها .

أشار إلى أن البعثة تستهدف تصوير ثلاثى أبعاد ورفع طبوغرافي لكل القطع الآثرية الغارقة في الموقع البحرى، خاصة أنه يضم أكثر من 3500 قطعة أثرية، تنتمى إلى عدد من العصور التاريخية القديمة، فضلا عن مركب غارق على أعماق كبيرة تحت مياة البحر وكذا فنار الإسكندرية القديم.

بعض القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى عدد المواقع البحرية فى الاسكندرية - ارشيفية

بعض القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى عدد المواقع البحرية فى الاسكندرية - ارشيفية

بعض القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى عدد المواقع البحرية فى الاسكندرية - ارشيفية

بعض القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى عدد المواقع البحرية فى الاسكندرية - ارشيفية

بعض القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى عدد المواقع البحرية فى الاسكندرية - ارشيفية

بعض القطع الآثرية التى تم اكتشافها فى عدد المواقع البحرية فى الاسكندرية - ارشيفية