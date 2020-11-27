شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات 66 عاملا مصريا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى صرف الدفعة الثانية لـ 66 عاملا مصريا على غير الكفالة بلغت إجماليها 2 مليون و188 ألفا و354 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 9 ملايين و81 ألفا و6198 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف الدفعة الثانية للعمال على غير الكفالة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتعاون والتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة مع المصفى القضائى ومكاتب المحاسبون القانونيون لصرف الدفعة الثانية للعمالة المصرية على غير الكفالة بشيكات على البنك العربى الوطنى لدى شركة العنقرى للمقاولات - شركة مساهمة مقفلة - نشاطها - مقاولات والصادر بشأنها حكم الإفلاس وتصفية.

وقدم مكتب التمثيل العمالى بجدة كل الشكر والتقدير نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان والسفير القنصل العام هشام فتحى على التعاون الكامل والتنسيق الدائم والمستمر بين مكتب التمثيل العمالى بجدة ومكتب صالح نعيم ،والمحاسب هشام حسان، ومكتب المحاسب أمين السعيد .