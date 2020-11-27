شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2010 إلى الأربعاء 2 ديسمبر 2020: -

- يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط ).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح ).

الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية ) : أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الشرقية - المنوفية .... ).

القاهرة الكبرى أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

- يوم السبت 28 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم ) .

السواحل الشمالية الشرقية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )

الوجه البحري شمالا : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

- يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 .

لا يوجد أمطار

- يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 :

لا يوجد أمطار

- يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم )

الوجه البحري شمالا امطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

- يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح- السلوم ) .

السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية ) .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا