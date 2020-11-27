حملة اليوم الواحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 3970 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1520 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 160 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 دراجات نارية مخالفة، 20 مخالفة شروط التراخيص، 45 مخالفة موقف عشوائي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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