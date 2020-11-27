شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: غلق 31 سنترا للدروس الخصوصية.. وإجراءات مشددة مع تصاعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أغلقت 31 مركز للدروس الخصوصية «سناتر»، بعدد من الإدارات التعليمية لمخالفتها القانون.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم غلق 10 سناتر في إدارة وسط، و15 في إدارة المنتزة، و5 في غرب مقابل سنتر في الجمرك بإجمالى 31 سنترا.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهة الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفورى يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية .

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت أن الإسكندرية تضم نحو 450 مركزا وسنترا للدروس الخصوصية، وجرى غلق 300 منها حتى الآن، فيما أغلق أصحاب بعض المراكز طواعية اتساقاً مع قرار غلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.