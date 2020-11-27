شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث بـ«صحة البحيرة»؟.. إعفاء طبيب «سيئ الأداء» ثم ترقيه مشرفًا على مستشفيات العزل (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الصحة بالبحيرة، قرارين متضاربين، أحدهما يتنصل من التعسف ضد مدير مستشفى صدر دمنهور، أحد مستشفيات العزل الصحى بشكل دفعه للاعتذار عن المنصب، بدعوى «الأداء غير المرضى» حسب بيان للمديرية، ثم صدور قرارًا آخر بعدها بأسبوعين بتكليفه مشرفًا على جميع مستشفيات العزل فى المحافظة بما فيها المستشفى التى لم يكن أدائه به مرضيًا.

أصدر الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتاريخ 19 نوفمبر 2020 قرارًا بتكليف الدكتور محمد سعيد فوزى شاهين، مسؤول الصدر والدرن بالمديرية، بالقيام بالإشراف الفنى على مستشفيات العزل التابعة للمديرية مع تقديم تقريرًا عن الأداء الفنى والالتزام بالبروتوكولات العلمية. ويوجد فى محافظة البحيرة 3 مستشفيات للعزل هى مستشفى كفر الدوار العام، وصدر دمنهور، وحميات دمنهور.

وثارت أزمة فى محافظة البحيرة فى بداية 3 نوفمبر الجارى، بعد اعتذار الدكتور محمد شاهين، عن إدارة مستشفى الصدر بدمنهور، وهو أحد المستشفيات المخصصة للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، وأرجع كثير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى سبب الاعتذارعن إدارة المستشفى إلى تعرض «شاهين» لمضايقات دفعته للاعتذار على الإدارة، على خلفية رفضه طلبا لـ«مسؤول كبير» فى محافظة البحيرة، إعفاء طبيب من النوبتجيات فى المستشفى وتأكيده له أنه يوجد لديه عجز وأن الجميع بما فيهم رئيس قسم الطبيب وهو نفسه كمدير مستشفى يقومون بنوبتجيات لسد العجز فى الأطباء بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

وأصدرت مديرية الصحة على صحفتها على موقع «فيس بوك» بيانًا بتاريخ 5 نوفمبر 2020 بعنوان «تنويه هام» تنفى فيه كل ما قيل عن سبب اعتذار شاهين عن إدارة مستشفى صدر دمنهور، وتؤكد أن تغيير مدير المستشفى بسبب الأداء غير المرضى لـ«شاهين» رغم الدعم الكامل من المديرية، بشكل جعله يتقدم باعتذار عن الاستمرار كمدير للمستشفى.

نص بيان المديرية: «مٌديرية الشئون الصحية بالبحيرة تنفى ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى، بأنه هناك عوامل خارجية أدت لتغيير مدير مستشفى الصدر بدمنهور الدكتور محمد شاهين، وهذا ما لم يحدث، حيث أن هذا التغيير جاء بناءًا على الأداء غير المرضى للسيد مدير المستشفى، كما ثبت في العديد من المتابعات الدورية للمستشفى وعدم القدرة على التحليل الجيد للبيانات والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق درجه من الانضباط رغم تقديم الدعم الكامل من مديرية الصحة.. مما جعله يتقدم باعتذار في عدم رغبته فى الاستمرار في عمله كمدير للمستشفى لظروف خاصة، لذا نرجو من سيادتكم تحرى الدقة فى نشر مثل هذه الأخبار والعودة للجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات».

علق عدد كبير من المواطنين على المنشور على صفحة مديرية الصحة ونعرض ما تبقى من التعليقات التى تحمل كلها إشادة بأداء الطبيب المذكور.

وقررت نقابة أطباء البحيرة فى اجتماعها الأخير اللجوء إلى القضاء ضد مديرية الصحة تضامنًا مع الطبيب المذكور بسبب الإساءة إلى أحد أعضائها بسبب ذلك المنشور.

كانت محافظة البحيرة كرَّمت نحو من 100 طبيب وممرضة من المتعاملين مع ملف كورونا فى المحافظة، واستثنت من التكريم الدكتور أحمد هواش، مستشفى حميات دمنهور، والدكتور محمد شاهين، والذى كان مشاركًا ضمن الفوج الأول بمشتشفى عزل كفر الدوار ثم مديرًا لمركز التعليم المدنى المخصص للعزل الصحى بالبحيرة منذ افتتاحه وحتى تصفيته، ثم مديرًا لمستشفى صدر دمنهور، وكلاهما تقدم باستقالته من موقعه بعدها بفترة.

صورة قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكليف الدكتور محمد شاهين مشرفًا على كل مستشفيات العزل.. صحة البحيرة تعزل مدير «مستشفى صدر دمنهور المخصص لعلاج كورونا» بسبب «سوء االأداء» وترقيه مشرفًا لكل مستشفيات العزل بالمحافظة

اعتذار الدكتور محمد شاهين عن إدارة مستشفى صدر دمنهور المخصص للعزل الصحى.. صحة البحيرة تعزل مدير «مستشفى صدر دمنهور المخصص لعلاج كورونا» بسبب «سوء االأداء» وترقيه مشرفًا لكل مستشفيات العزل بالمحافظة

بيان مديرية الصحة بالبحيرة يتهم مدير مستشفى صدر دمنهور بسوء االأداء .. مرفق به اعتذار مدير المستشفى

التعليقات على بيان مديرية الصحة الذى تنفى فيه اسباب رحيل مدير مستشفى صدر دمنهور

التعليقات على بيان مديرية الصحة الذى تنفى فيه اسباب رحيل مدير مستشفى صدر دمنهور

التعليقات على بيان مديرية الصحة الذى تنفى فيه اسباب رحيل مدير مستشفى صدر دمنهور