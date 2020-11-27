شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد في المحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

يؤكد جميع قيادات الوزارة أن المساجد لها مكانتها وقدسيتها، وأن القيام على نظافتها وطهارتها دليل على عظم شأنها ومكانة أهلها، ودليل على سمو أخلاقهم، ويٌعَدُّ من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به، ويرفع الله عن بلادنا البلاء، ويحفظ مصر وأهلها من كل شر مكروه.

ونشر الموقع الرسمي للوزارة مجموعة من صور النظافة والتعقيم من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية .

تصوير آخرون

تصوير آخرون

تصوير آخرون

تصوير آخرون

تصوير آخرون

تصوير آخرون