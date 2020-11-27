شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء ٦ أكتوبر» يناقش الموازنة التقديرية وموقف أعمال الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر اجتماعه الرسمي برئاسة المحاسب محمود برعى، رئيس المجلس، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز، والدكتور أحمد ذكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر وعضو المجلس، وبعض ممثلين عن جهاز المدينة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدينة.

واستعرض المجلس عدداً من الملاحظات الواردة على محضر الجلسة؛ من بينها عرض موقف أعمال الكهرباء والغرف المكشوفة في الأماكن المخالفة بالمدينة للمحلات والوحدات السكنية.

كما تم مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة للمجلس في مجالات التعليم والصحة والتنمية والأمن والمرأة والشباب والإعلام والثقافة وذوي الهمم.