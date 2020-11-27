شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر 10 تعليمات لرفع شعار درجة الخطأ والسلبيات تساوى صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات للمعاهد والإدارات والمناطق الأزهرية برفع شعار درجة الخطأ والسلبيات فى جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية = صفر وتمنت التعليمات تنظيم قوافل من المناطق الأزهرية كل 15 يوم وزيارة كل الإدارات والمعاهد والوقوف على السلبيات والإيجابيات ورفع التقارير الى قطاع المعاهد الازهرية وسيتم متابعة المعاهد بمعرفة القطاع وحال وجود سلبيات فى المعاهد ولم يتخذ اجراء بشأنها سيتم إحالة المتابعين من المنطقة للتحقيق . واهم النقاط التى يجب مراعاتها ما يأتى : 1 – التشديد الكامل على المعاهد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض بضرورة ارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمعهد. 2 – التباعد بين معلمى المعهد فى الفناء والطرقات وعدم التجمعات وعدم الكثافة للطلاب فى الفصول الدراسية والتباعد بين الطلاب والطالبات فى فصولهم . 3 – نظافة دورات المياه ووضع صابون ومطهرات داخل الحمامات والملصقات على الجدران للتوعية . 4 – كيفية متابعة الطلاب والطالبات للقنوات التعليمية ومدى التفاعل من جانب الطلاب . 5 – تسليم جداول الحصص لجميع العاملين ودفاتر التحضير مسايرة للجداول أم لا وكتابة المناهج الدراسية فى الدفاتر . 6 – تقييم الطلاب فى المرحلة الابتدائية للقراءة والكتابة وقياس مستوى التحصيل العلمى لجميع الطلاب . 7 – تسليم الكتب الدراسية بدون ربطها بالمصاريف للطلاب . 8 – تفعيل دفاتر سلوك الخاصة بغياب الطلاب وتدوين الغياب فى هذه الدفاتر . 9 – حضور وانصراف العاملين فى مواعيدهم الرسمية والإطلاع على دفتر الحضور والانصراف بالمعهد ودفتر التأخيرات للعاملين بالمعهد. 10 – الوقوف على المشكلات التى تواجه العملية التعليمية وستقف قيادات الأزهر الشريف على حل هذه المشكلات.

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