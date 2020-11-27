شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. محافظ البحيرة يقرر تخفيض نسبة العاملين بالمصالح الحكومية إلى 25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تخفيض عدد العاملين في ديوان عام محافظة البحيرة والوحدات المحلية التابعة ومديرية الخدمات والمكاتب التابعة لها والشركات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بنسبة 25% من إجمالى العاملين في كل مصلحة حكومية، بما لا يؤثر على سير العمل أو جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مدير المصلحة.

يأتى ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلي ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشان الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومنح السلطات المختصة سلطة تنظيم العمل بها وفقًا للصالح العام مع مراعاة التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

كما قرر محافظ البحيرة منح العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك السيدات الحوامل أو اللاتى يرعين طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية اعتبارا من السبت 28 نوفمبر بكافة جهات المحافظة، بما لا يؤثر على سير العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية رئيس المصلحة، وطبيعة العمل خاصة في قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

وشدد المحافظ على جميع المديريات والوحدات المحلية والشركات والمصالح العامة بتطبيق جميع الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد في تلك المصالح الحكومية وكذلك في وسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة.