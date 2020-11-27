شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات الأسبوع البيئي الرابع الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيپة بالجامعة، في الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ نوفمبر الحالي.

أقيمت الفاعليات بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة صباح صابر، منسق فعاليات الأسبوع، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

أشاد رئيس الجامعة - في بداية كلمته- بفعاليات الأسبوع التي نجحت في تحقيق أهدافها من خلال نشر الوعي البيئي لتحقيق التوافق والانسجام والتوازن المطلوب بين الإنسان والبيئة في كافة مجالات الحياة، مشيراً إلى أن الفعاليات غطت كافة قطاعات الجامعة، حيث اشتملت على ندوات عديدة عن سلامة الغذاء، وريادة الأعمال في المجال البيئي والتنمية المستدامة، وأيضا محاضرات تثقيفية عن حروب الجيل الرابع وكيفية مواجهتها، وكيفية وقاية الفرد والأسرة من أضرار تلوث الماء والغذاء، ودور الجامعة في حل مشكلة المخلفات، إلى جانب تنظيم حملة توعية بالممارسات الصحية والسلوكيات الإيجابية، وإقامة مسابقات عن الرسم، وإفتتاح الخيمة التمريضية للإسعافات الأولية، وحملة التشجير، مقدماً خالص الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا الأسبوع وظهوره بالشكل اللائق باسم الجامعة.



وقالت الدكتورة صباح صابر، إن حفل الختام استهدف تكريم الجهات المشاركة في تنفيذ فعاليات الأسبوع، وتسليمهم شهادات تقديرية لما بذلوه من مجهودات مثمرة، لافتة إلى أن رئيس الجامعة كرم أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات لقطاع خدمة المجتمع، وإدارتي العلاقات العامة والمركز الاعلامي، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المشاركين بالأسبوع البيئي والكليات الفائزة في مسابقة رمز الجمال، حيث حصلت كلية الهندسة على المركز الأول، وكلية الطب على المركز الثاني، وكلية التربية على المركز الثالث.

وأضافت، أنه تم تكريم الكليات الفائزة في مسابقة الرسم، حيث فازت كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول، وكلية العلوم بالمركز الثاني، وكلية الطب بالمركز الثالث.