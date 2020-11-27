شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمة التثبيت بالكنيسة الأسقفية.. 10 أسئلة يجاوب عليها المنضم للطائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات خدمة التثبيت – انضمام - لـ 18 عضوا جديداً بالكنيسة الأسقفية، يوم الخميس الماضى، من أعضاء كنيسة القديس بولس بعزبة النخل، من أعمار مختلفة بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويقدم لكم ”الخليج 365” طقس خدمة التثبيت فى الكنيسة الأسقفية، وهى عبارة عن 10 أسئلة يسألها رئيس الكنيسة للمنضم إلى الطائفة، ليجاوب عليها ومن ثم يتم إعلان انضمامه رسميا للطائفة وهى كالتالي:

المطران: هل اعترفت للرب بكل خطاياك السابقة وتبت توبة قلبيه حقيقية؟

المثبت : بنعمة الله اعترفت وتبت من كل قلبى .

المطران: هل قبلت المسيح مخلصا شخصيا لك ؟

المثبت : نعم بنعمة الله قبلته وسوف اتبعه كل أيام حياتى .

المطران: هل تؤمن بالله الآب ؟

المثبت : نعم أؤمن بالله الآب خالق السماء والأرض .

المطران: هل تؤمن بيسوع المسيح ابن الله الحي؟

المثبت : أؤمن بيسوع المسيح ابن الله الوحيد ربنا الذى ولد من العذراء مريم وتألم فى عهد بيلاطس البنطى وصلب ومات على الصليب ودفن وقام من الأموات فى اليوم الثالث وصعد إلى السموات وجلس عن يمين الآب وسيأتى ثانية ليدين الأحياء والأموات .

المطران : هل تؤمن بالروح القدس ؟

المثبت : أؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية وأؤمن بمغفرة الخطايا وقيامة الأموات والحياة الأبدية .

المطران: هل تواظب على تعليم الرسل والشركة والصلاة وكسر الخبز ؟

المثبت : نعم بمعونة الله أفعل ذلك .

المطران: هل تقاوم الشر وعندما تقع فى الخطية تتوب وترجع إلى الرب؟

المثبت : نعم بمعونة الله أفعل ذلك .

المطران : هل تشهد لأنجيل المسيح بالفعل والقول ؟

المثبت : نعم بمعونة الله أفعل ذلك .

المطران : هل تسعى أن تخدم المسيح فى كل المحتاجين وتحب قريبك كنفسك؟

المثبت : نعم بمعونة الله أفعل ذلك .

المطران : (سؤال موجه للشعب) وانتم أيها الشاهدون على إيمان هؤلاء الأحباء هل تتعهدوا بتشجيعهم ومساعدتهم للنمو الروحى ؟

الشعب : نعم بمعونة الله نفعل ذلك .

يركع المثبتين ويُصلّى المطران لكل واحداً منهم

المطران: أثبتك يا... بالروح القدس ويؤيدك الرب فى كل عمل صالح ويستخدمك لإمتداد ملكوته. بسم الآب والإبن والروح القدس.

الشعب : أمين