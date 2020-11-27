شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 4 نصائح للحماية من مضاعفات المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الصحة والسكان بالتعامل مع المضادات الحيوية بحرص شديد ونصحت المواطنين بعدم مشاركة ما تبقى من المضاد الحيوى مع أدوية أخرى، مشددة على أهمية استشارة الطبيب قبل أخذ المضاد الحيوى.
وقالت وزارة الصحة، إن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ولكنها تعالج العدوى البكتيرية، كما طالبت بعدم الإفراط في استعمال المضاد الحيوى للحماية من ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
ومن جانبها قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن البكتيريا باتت حاليا تقاوم جميع المضادات الحيوية فى الأسواق، ولهذا فقدت المضادات فعاليتها فى مقاومة البكتيريا.
وأضافت مها طلعت، أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية اعتقادا بفعالياتها ضد فيروس كورونا، يضر الإنسان ولا يعالجه، متابعه بقولها: "كثرة استخدام المضادات الحيوية جعلت البكتيريا تتحور وتضر لأنها تساعد البكتيريا على أن تعيش بطرق مختلفة من خلال التحور".
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