شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 5 فبراير المقبل آخر يوم بالترم الأول بالعام الدراسى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفصل الدراسى الأول ينتهى 5 فبراير المقبل، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسى 2021، 6 فبراير حتى 18 من نفس الشهر، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 23 يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة فى المدارس مع تطبيق المنشآت التعليمية كافة الاجراءات والضوابط الاحترازية، موضحة أنه لا يوجد أى احتمال لوقف الدراسة حتى الآن والوضع الصحى غير مقلق على الاطلاق، مشيرة إلى أن التقييم فى الفصل الدراسى الأول سوف يعتمد على الامتحانات داخل المدارس.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق أن إصابته بفيروس كورونا إشاعة سخيفة، والوضع الحالى لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة.

وتابع شوقى، قائلا إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك، موضحا أن جميع طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة التابلت والاختبارات ستكون أون لاين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أكثر من فرصة للامتحان، وسيكون هناك فرصة ثانية وثالثة، وينتقى الدرجة العليا لكل مادة إذا طلب الطالب ذلك.