شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: لقاحات كورونا لن تكون آمنة بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن لقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجدّ، حال توافره سوف يُساعد في زيادة مناعة الإنسان ضد الفيروس، ويُقلل نسب الإصابة، ولكنه لا يُعطي مناعة كاملة ضد الوباء.

أضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقّدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» الخميس، أن مصر بدأت مواجهة الموجة الثانية من «كورونا»، وتم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يُتابع بكل دقة وحرص الوضع الوبائي لـ«كورونا» في البلاد، ومواجهته، وأيضًا يُتابع بكل دقه المشاكل الناتجة عن الفيروس، وكذلك الاستعدادات له من كل النواحي، كما يُتابع أيضًا موضوع اللقاحات حتى قبل أن يتم عن تلك اللقاحات عالميًا، سواء إنتاجها ومن سوف يقوم بإنتاجها حتى أدق التفاصيل يهتم بها.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه مهما ظهر من لقاحات سيظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية أهم من اللقاحات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد هناك لقاح متاح للاستخدام في العالم ضد «كورونا»، وكل الشركات تتحدث فقط عن إجراء المرحلة الثالثة من التجارب وهي «التجارب الإكلينيكية»، لكن لم يبدأ أحد في إنتاج اللقاح.

ولفت «تاج الدين» إلى أنه عندما يتم إنتاج اللقاح عن طريق الشركات، فلن يكون باستطاعة هذه الشركات إنتاج كميات كبيرة جدًا من اللقاء، ولذلك سوف يكون اللقاح متاحًا ولكن بشكل تدريجي حال توافر، ونظرًا لذلك نقول: «الإتاحة الحقيقية للقاح هتاخد شوية وقت».

وأكد «تاج الدين» أن جميع لقاحات «كورونا» التي سيتم إنتاجها لن تكون آمنة بنسبة 100% لأن إنتاجها جاء بشكل عاجل وطارئ، مشيرًا على أن المؤسسات الدوائية في العالم تُعطي ترخيص لاستخدام عقار أو دواء ما، بعد إجراء تجارب عليه تستمر لسنوات، وبعد متابعة تأثير الدواء على البشر لسنوات أخرى، قائلًا: «لاحظنا كثيرًا اختفاء أو سحب بعض الأدوية من الأسواق بعد فترة من استخدامها، كما لاحظنا أيضًا زيادة التحذيرات أو المعلومات المتعلقة بتناول عقار ما، وكل ذلك بناء على متابعة استخدام هذه العقارات على البشر».

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن كمية اللقاحات في حالة إتاحته لن تُغطي الجميع، ولذلك تم إعداد أولويات وفئات لها أولوية في الحصول عليه، قائلًا: «إذا كان الشخص سليمًا وغير مصاب بالأمراض المزمنة وفي مرحلة منتصف العمر أنصحه بعدم تناول اللقاح حال توافره».

ونصح «تاج الدين» كل من يعتزم مشاهدة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقي بين الكبيرين الأهلي والزمالك، غداً، بارتداء الكمّامات وعدم الجلوس مع كل من يُعاني من نزلات البراد، الحفاظ قدر الإمكان على التباعد الاجتماعي.