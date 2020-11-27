شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة تقنية حيوية تحذر المصريين من تحولات جينية لكورونا: اتبع هذه التعليمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت دكتورة نهى مصباح، وكيل معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس، من التحولات الجينية لفيروس كورونا وتأثيره على الإنسان فى المرحلة القادمة فى ظل الموجه الثانية من الفيروس.

قالت فى تصريحات خاصة لـ المصرى اليوم، على هامش مؤتمر التقنية الحيوية لمكافحة كورونا بجامعة قناة السويس الذى عقد الخميس، إن على المصريين التباعد قدر المستطاع وارتداء الكمامة وتجنب الزحام والتجمعات لأن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء ولكن من شخص إلى آخر قريب منه.

وأرجعت الباحثة المصرية عدم إصابة بعض الدول فى أفريقيا أو حتى الأشخاص سواء الكبار فى السن أو الشباب مقارنة بآخرين فى نفس السن والظروف، إلى ما أسمته بالحمل الفيروسي الذى يتعرضون له وهو كثافة الفيروس، لافتة إلى أن كثافة التعرض للفيروس سبب أساسى فى الإصابة والوفاة بدليل وقوع وفيات فى الأطقم الطبية حسب قولها. وقالت إن الفروق الجينية الخاصة بكل إنسان تساهم فى الوقاية والحماية من الفيروس.

من ناحيتها أكدت الباحثة دكتورة عبير شلبى، أستاذ ووكيل معهد التقنية، أن هناك أبحاث عديدة تركز على دراسة طبيعة الجينوم الخاص بالإنسان والفيروس من أجل الوصول إلى عمل حماية للإنسان من اختراق الفيروس للإنسان، وبناء مناعة طاردة للفيروس، ووصفت تلك الأبحاث بأنها تحدى كبير يقوم به العلماء من أجل فك لغز وشفرات الجينوم الخاص بالفيروس، وأنه يحتاج وقتا ليس طويلا وإلى أن يتحقق ذلك لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.