شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «مشاجرة ازدراء الأديان».. محافظ المنيا يلتقي مع عدد من أهالي قرية البرشا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لقاءا جماهيريا مع عدد من أهالي قرية البرشا بمركز ملوي، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لمتابعة تداعيات الموقف العام بالقرية عقب المشاجرة التي نشبت بين بعض الأشخاص، بسبب ما تردد عن نشر عبارات بها ازدراء للأديان بصفحات تواصل اجتماعي.

حضر اللقاء الذي عُقد بمدرسة البرشا الإعدادية المشتركة ممثلين لبيت العائلة ولجنة المصالحات والأوقاف والأزهر والكنيسة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

شدد المحافظ على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخطئ أو يسئ للآخرين، ولن يسٌمح بالخروج عن القانون لأى شخص يحاول إشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يحرص على تماسك البنية الوطنية لأبناء الشعب والذي تجسد في افتتاح مسجد (الفتاح العليم) و(كاتدرائية ميلاد المسيح) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة الفعاليات التي تمثل نموذجا وطنياً فريداً في وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، والقدوة التي يجب أن يقتدي بها كافة أبناء الوطن، وكرسالة للعالم أجمع أن أبناء الدولة فصيل واحد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

لقاء جماهيري مع اهالي قرية البرشا بالمنيا

أكد المحافظ أن محافظة المنيا، تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 36 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن.

لقاء جماهيري مع اهالي قرية البرشا بالمنيا

أضاف المحافظ أن مركز ملوي يحظى بالعديد من المشروعات من أهمها مشروع استصلاح 181 ألف فدان لشركة القناة لإنتاج السكر أكبر والذي يعد أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ ٤١٧ ألف طن، على مساحة 240 فدان بتكلفة استثمارية مبدئية مليار دولار ويوفر اكتر من 5 آلاف فرصة عمل، كما تم تطوير وإنشاء مستشفى ملوى العام، بتكلفة 237 مليون جنيه وتم العمل بها بشكل جزئي كمستشفى للعزل منذ بدء جائحة كورونا، ويجري العمل في المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً بعدد من القرى، وكذلك يجري العمل في إنشاء كوبرى ملوى العلوى وجاري العمل بعدد 127 عمارة بإجمالي 3180 وحدة سكنية بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق والطرق بمدينة ملوى الجديدة بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى، بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات.

لقاء جماهيري مع اهالي قرية البرشا بالمنيا

أكد المحافظ ضرورة تفعيل لجان المصالحات ببعض القرى التي تسمح طبيعتها بذلك مع إعادة النظر في القائمين على تلك اللجان وتشكيلها، مع تفعيل الخطاب الديني المعتدل، موجها ممثلي الأوقاف بالتركيز على موضوع «عدم التعصب والتسامح» ضمن خطبة الجمعه غدا.

دعا نائب محافظ المنيا كافة الأطراف إلى الاستجابة لصوت العقل والقانون، لافتا إلى ضرورة اعلاء قيم التسامح والمساواة بين الجميع، فالدولة الآن تسير في اتجاه التنمية الحقيقية والتي من شأنها أن تدعم قيم المواطنة، من خلال ضخ المشاريع الاستثمارية الكبرى لتشغيل أكبر عدد من شباب القرى، خاصة الأكثر احتياجا.