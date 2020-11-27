شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: انتهاء تنفيذ 42 مشروع محطات صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 42 مشروع محطات صرف صحي ومحطات معالجة بإجمالي تكلفة ( 1.9 مليار جنيه)، وجاري تنفيذ ( 13) مشروع بقطاع الصرف الصحى، مؤكدا أن قطاع المياه والصرف الصحي يحظي باهتمام كبير، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للعمل على توفير وتحسين كافة الخدمات الأساسية للمواطن، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمركز ومدينة المنيا في 13 قرية تابعة لمدينة المنيا بإجمالي تكلفة 349 مليون جنيه.

وكلف محافظ المنيا المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة عدد من المشروعات الجاري العمل بها في قطاع المياه والصرف الصحي لدفع العمل بها وإنجازها في أقرب وقت، حيث عقد السكرتير العام للمحافظة اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من مشروعات الصرف الصحي لإدراجها في خطة العام المالي 2021 / 2022، وتحديد أولويات العمل لإقامة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في مختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، أشار السكرتير العام، إلى أن المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه واستكمال اعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإجراء اعمال التوسعة بالشبكات داخل المحطات، كما يتم اجراء اعمال زيادة السعة التخزينية داخل المحطات التي تحتاج لإضافة سعة تخزينية.

واستعرض السكرتير العام، البدائل والمقترحات لإقامة تلك المشروعات على أرض المحافظة في مختلف المدن والمراكز، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، لوضع المخططات التفصيلية لإقامة تلك المشروعات.

وجه «النجار» بالمرور على المواقع المقترحة لإنشاء تلك المشروعات مع إجراء المعاينات على الطبيعة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والوحدة المحلية، لوضع دراسات شاملة ودقيقة لاستيفاء كافة الاجراءات والبيانات قبل إدراج تلك المشروعات في خطة العام المالي.