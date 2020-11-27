شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس القومى للمرأة: لقاء حرم الرئيس نموذج يحتذى به لنجاح الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة، إن لقاء السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل حالة من التلقائية والحميمية تسعد الجمهور المصري والعربي وهذا اللقاء عمل على كسر الحواجز بين أسرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء وضع نموذجا يحتذى به لنجاح الأسرة المصرية.

وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة خلال مداخلة هاتفية في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، قائلة، إنه لولا هذا الدعم من القيادة السياسية للمرأة ماوصلنا إليه حتى الآن من نهضة وتطور في ملف المرأة.

من جانب أخر كانت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قالت إن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس السيسى أجمل شيء في الدنيا، قائلة: "بالرغم من الأعباء الكثيرة التي يحملها ويحمل همومها، بمجرد ما يدخل البيت ويلاقيهم حواليه وكلهم بيبقوا فعلا ربنا بيبعتهم علشان يخففوا عنه وخصوصا إن معظمهم بنات وهو بيحب البنات ودي بالنسبة له سعادة تانية".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، فى حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "أيام زمان ماكنش عندنا مشكلة تعتبر فيها أرق، والحياة كانت جميلة وبسيطة وهو كان متعود يعتمد على نفسه وكان حاطط خطة لنفسه، وقالى ساعدينى فيها علشان عايز أعمل نفسي بنفسى وهو كان حاطط خطة قدامه اللى هو السفر لأن فيه نقلة من الناحية العلمية وكان بيتمنى أنه يسافر" .